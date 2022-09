Silvio Baldini ricomincia dall'Umbria: è il nuovo allenatore del Perugia

Alla fine quella serie B che si era conquistato con tanta sofferenza è arrivata lo stesso. Silvio Baldini allenerà nella serie cadetta. Lo fa saltando in corso d'opera sulla panchina del Perugia, che oggi pomeriggio ha interrotto il suo rapporto con Fabrizio Castori. Decisiva la sconfitta di ieri pomeriggio nel derby umbro contro la Ternana. Attualmente il Perugia si trova al diciassettesimo posto in classifica con appena 4 punti conquistati: all'attivo solo una vittoria, poi un pareggio e quattro sconfitte.

Per Baldini - almeno quest'anno - non ci sarà però il ritorno nella "sua" Palermo: i rosanero hanno già affrontato il Perugia in casa alla prima di campionato. L'allenatore toscano si era dimesso a pochi giorni dall'inizio della stagione per divergenze con la società. Adesso lo aspetta la nuova avventura in Umbria.