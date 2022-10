Sfuma il sogno Ilicic a Palermo, lo sloveno torna al Maribor

Era stato un sogno di fine estate, il web e i social erano impazziti per un ritorno che avrebbe avuto del clamoroso. Oggi, però, arriva l'ufficialità su un trasferimento che negli ultimi giorni si era, di fatto, già formalizzato e che, in realtà, era apparso come la soluzione più plausibile sin dall'inizio. Josip Ilicic è ufficialmente tornato in Slovenia. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, l'NK Maribor ha reso noto l'ingaggio del trequartista classe '88 che prima della fine della finestra estiva di calciomercato si era svincolato dall'Atalanta. Per Ilicic un contratto fino al 2025 e la classica maglia numero 72: nel pomeriggio ci sarà la presentazione ai tifosi e alla stampa.

L'ex rosanero, la cui carriera negli ultimi anni è stata minata da non pochi problemi di natura psicologica, torna a casa sua per un ultimo valzer. Lo sloveno giocherà, quindi, dove tutto ebbe inizio: al Maribor, con cui ha firmato un contratto presumibilmente sino a fine carriera. L'ex attaccante dell'Atalanta ha vestito la maglia degli sloveni nel 2010 prima di essere acquistato dal Palermo di Zamparini, insieme al compagno di squadra Bacinovic. Lo scorso 2 settembre, Ilicic aveva dato l'addio a Bergamo e alla Dea tra lacrime di commozione e riconoscenza per gli straordinari anni vissuti in nerazzurro, ora vuole scrivere un'ultima pagina di un'importante carriera.