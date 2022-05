Finale playoff Padova-Palermo: dove vederla in tv o in streaming

Il Padova di Massimo Oddo in finale playoff di serie C contro il Palermo. Ha tutti i crismi di una partitissima l'ultimo atto della stagione. La squadra veneta ieri sera ha batttuto in rimonta il Catanzaro, che si era illuso nel primo tempo con Sounas per poi essere rimontato da Curcio e Chiricò. A sfidare i biancoscudati sarà il Palermo, che con un gol di Brunori al secondo minuto di recupero del primo tempo ha battuto la Feralpisalò, già superata a domicilio nel match di andata con un pesante 0-3.

Oraè tutto pronto per l'ultimo della stagione, che regalerà la quarta promossa in serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari. Finale di andata domenica 5 giugno, ritorno il 12 giugno: in caso di parità supplementari ed eventuali rigori. Un'altra grande piazza del calcio italiano è pronta ad esultare.

Padova-Palermo: dove vedere la finale playoff di serie C

La finale play-off di serie C sarà tra Palermo e Padova. Si gioca per la promozione in B su 180', gare di andata e ritorno: l’andata si gioca domenica 5 giugno a Padova (orario da definire); il ritorno si gioca domenica 12 giugno a Palermo (orario da definire, e anche la data potrebbe variare). Per l’occasione le partite saranno trasmesse da tutti i broadcaster della competizione: la partita sarà visibile in chiaro in tv su Raisport e su Sky Sport, in streaming su Eleven Sports e One Football.