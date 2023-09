La Lega ufficializza anticipi e posticipi fino alla 19esima giornata: Palermo-Brescia si recupera l'8 novembre

Palermo-Brescia verrà recuperata il prossimo 8 novembre alle ore 18.30. Lo ha comunicato la Lega serie B, che ha ufficializzato le date e gli orari delle prime tre giornate, quelle in cui Brescia e Lecco non hanno giocato per via dei ricorsi e delle riammissioni.

La Lega ha anche stabilito gli anticipi e i posticipi dalla 10a alla 19a giornata: il Palermo giocherà alle 14 di sabato solamente in un’occasione. Di seguito, nel dettaglio, tutti i match dei rosanero.

10a GIORNATA

Lunedi? 23 ottobre 2023 | Palermo – Spezia: ore 20.30

11a GIORNATA

Domenica 29 ottobre 2023 | Palermo – Lecco: ore 16.15

12a GIORNATA

Sabato 4 novembre | Sampdoria – Palermo: ore 16,15

13a GIORNATA

Domenica 12 novembre | Palermo – Cittadella: ore 16.15

14a GIORNATA

Domenica 26 novembre | Ternana – Palermo: ore 16.15

15a GIORNATA

Venerdì 1 dicembre | Palermo – Catanzaro: ore 20.30

16a GIORNATA

Domenica 10 dicembre | Parma – Palermo: ore 16.15

17a GIORNATA

Sabato 16 dicembre | Palermo – Pisa: ore 16.15

18a GIORNATA

Sabato 23 dicembre | Como – Palermo: ore 14

19a GIORNATA

Martedì 26 dicembre | Palermo – Cremonese: ore 18