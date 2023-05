Palermo, playoff meno lontani: Reggina penalizzata di altri 4 punti, cambia la classifica

La Reggina è stata penalizzata di altri quattro punti in classifica, che si aggiungono ai tre precedenti già subiti per il primo processo. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Nazionale, nella sentenza di oggi. Adesso si resta in attesa di leggere le motivazioni della sentenza e del secondo grado di giudizio, visto che la Reggina proverà a difendersi in appello. I calabresi, dunque, scivolano a 42 punti in classifica, abbandonando la zona playoff.

Confermata, dunque, la richiesta della Procura. Tre mesi di inibizione all’A.D. Castaldi. Questa la nota ufficiale sul sito della Figc: "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina - si legge nel comunicato - con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica”.

Il Palermo, al momento, ha dunque una pretendente in meno nella corsa ai playoff. Al settimo e ottavo posto ci sono Pisa e Ascoli a quota 46. Venezia e Palermo inseguono a una sola lunghezza di distanza. Quando mancano tre partite alla fine della stagione regolare gli scenari restano sempre più incerti.

La Reggina intanto ha reso noto, tramite il proprio profilo Twitter, che la Corte Federale di Appello ha annunciato l’anticipo a giovedì 11 maggio dell’udienza per discutere in merito alla prima penalizzazione da tre punti.