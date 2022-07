Serie B, il calendario: il Palermo debutterà al Barbera col Perugia

Sorteggiato il calendario della Serie B 2022/2023, in attesa di anticipi e posticipi ecco tutte le gare del Palermo. Esordio nel fine settimana del 13-14 agosto 2022 in casa con il Perugia. Prima gara esterna invece contro un'altra neopromossa, il Bari, nel weekend successivo, quello del 20 e 21 agosto 2022.

Tra gli appuntamenti da segnare in rosso: la sfida col Frosinone alla sesta giornata (è il primo incrocio dopo la finale playoff del 2018 per la Serie A) ma anche la super partita col Genoa alla quinta giornata e quella col Parma di Gigi Buffon a novembre al Barbera. Prima storica trasferta a Bolzano sul campo del Sudtirol fissata per il 25 febbraio 2023. Le ultime due avversarie saranno Cagliari e Brescia. Il Palermo chiuderà il campionato in casa contro le rondinelle il 19 maggio.

Curiosamente, dunque, la stella del Palermo - Matteo Brunori - debutterà nel nuovo campionato di B contro il suo "Perugia". Oggi, finalmente, il bomber è atterrato all'aeroporto Falcone e Borsellino dopo una trattativa lunga ed estenuante tra Palermo e Juventus. Brunori è stato acquistato definitivamente dal club rosanero.

Di seguito il calendario completo.

Giornata 1: Palermo-Perugia (13 agosto 2022-14 gennaio 2023)

Giornata 2: Bari-Palermo (20 agosto 2022-21 gennaio 2023)

Giornata 3: Palermo-Ascoli (27 agosto 2022-28 gennaio 2023)

Giornata 4: Reggina-Palermo (3 settembre 2022-4 febbraio 2023)

Giornata 5. Palermo-Genoa (10 settembre 2022-11 febbraio 2023)

Giornata 6: Frosinone-Palermo (17 settembre 2022-18 febbraio 2023)

Giornata 7: Palermo-Sudtirol (1 ottobre 2022-25 febbraio 2023)

Giornata 8: Ternana-Palermo (8 ottobre 2022-28 febbraio 2023)

Giornata 9: Palermo-Pisa (15 ottobre 2022-4 marzo 2023)

Giornata 10: Palermo-Cittadella (22 ottobre 2022-11 marzo 2023)

Giornata 11: Modena-Palermo (29 ottobre 2022-18 marzo 2023)

Giornata 12: Palermo-Parma (5 novembre 2022-1 aprile 2023)

Giornata 13: Cosenza-Palermo (12 novembre 2022-10 aprile 2023)

Giornata 14: Palermo-Venezia (27 novembre 2022-15 aprile 2023)

Giornata 15: Benevento-Palermo (4 dicembre 2022-22 aprile 2023)

Giornata 16: Palermo-Como (8 dicembre 2022-1 maggio 2023)

Giornata 17: Spal-Palermo (11 dicembre 2022-6 maggio 2023)

Giornata 18: Palermo-Cagliari (17 dicembre 2022-13 maggio 2023)

Giornata 19: Brescia-Palermo (26 dicembre 2022-19 maggio 2023)