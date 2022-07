Calendario Palermo, Baldini: "Ce la giocheremo con tutte le avversarie, sempre a testa bassa"

"Guardando il calendario spiccano tante partite destinate sicuramente a suscitare grandi emozioni". Sono le parole di mister Silvio Baldini rilasciate sui canali ufficiali del Palermo a commento del calendario di Serie B annunciato ieri sera.

"Il Palermo - ha detto - è qui per giocarsela con tutte le avversarie, a testa bassa e sempre mantenendo la concentrazione sulla propria prestazione. L'ordine degli incontri non cambia nulla. Noi siamo depositari del nostro destino. Accoglieremo ogni sfida nel momento in cui ci si proporrà, sempre con lo spirito giusto e con il lavoro su noi stessi, l'unica vera variabile. Il resto non conta".

Intanto il Palermo nelle scorse ore ha comunicato di aver rinnovato il contratto di Roberto Floriano che si legherà quindi al club rosanero fino al 30 giugno 2023. "A Roberto - dicono dagli uffici della società di viale del Fante - il bentornato a Palermo da parte del presidente Dario Mirri e dell'intera famiglia rosanero".