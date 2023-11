Serie B, Palermo-Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La serie B scende in campo domani con due recuperi. Uno è una partitissima della categoria, con il ritorno di un grande ex e soprattutto con il terzo posto in palio. E' Palermo-Brescia. Il match in cui Eugenio Corini sfida il suo passato, contro Gastaldello (in tribuna perché squalificato) che invece deve tenersi stretta la panchina traballante.

Il tecnico del Palermo mette nel mirino il terzo posto: se vince a Brecia, scavalca Catanzaro e Modena e rimette nel mirino il Venezia. Il Palermo, però, viene dal ko in trasferta contro la Samp che ha minato alcune certezze dei rosanero.

Palermo-Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Palermo-Brescia, recupero della 2a giornata di serie B, in programma allo stadio Barbera, si gioca domani - mercoledì 8 novembre - alle ore 18,30, e viene trasmessa in diretta tv Sky Sport (canale 252) e in streaming su Dazn, Now e SkyGo.