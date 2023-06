Serie B 2023/2024, le date della stagione e le squadre partecipanti

Con la festa dell'ultima arrivata, il Lecco - promosso ieri sera dopo la finalissima playoff col Foggia - la serie B 2023/2024 comincia a scaldarsi in vista della ripartenza. Sono passati pochi giorni dall'ultima partita della stagione, la finale di ritorno tra Bari e Cagliari vinta dai sardi, ed è già tempo di far scattare il conto alla rovescia per l'inizio del prossimo campionato.

La Lega di serie B ha già fissato la data d'inizio della prossima stagione. La prima giornata di serie B si giocherà subito dopo Ferragosto. La partita inaugurale è stata fissata per venerdì 18 agosto, mentre il blocco delle gare della prima giornata è in programma sabato 19, con un posticipo domenica 20 agosto.

Il via alla serie B quindi ci sarà una settimana dopo rispetto alla passata stagione (quando il calendario è stato stravolto dal Mondiale qatariota a dicembre). Mancano quindi due mesi al via della nuova stagione del torneo cadetto. Nei prossimi giorni la Lega fisserà anche la data di presentazione del calendario 2023/2024.

Serie B 2023/2024, le squadre partecipanti

Ascoli

Bari

Catanzaro

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese

Feralpisalò

Lecco

Modena

Palermo

Pisa

Reggiana

Reggina

Sampdoria

Sudtirol

Spezia

Ternana

Venezia