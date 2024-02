Accordo tra il Palermo e l'Università: sconti sui biglietti dello stadio per docenti, studenti e personale

Una particolare scontistica per l’acquisto dei tagliandi delle gare al Renzo Barbera riservata a tutti gli studenti universitari, i docenti e il personale dell’ateneo: è quanto previsto da una partnership tra il Palermo e l'Università.

La scontistica, pari al 30%, sarà valevole per tutte le gare casalinghe della regular season e nei seguenti settori: curva Nord e curva Sud (superiore e inferiore), gradinata (superiore e inferiore). Sarà possibile usufruire di tale agevolazione solo acquistando il proprio biglietto presso la cassa speciale allestita all’interno dello store ufficiale del Palermo dello stadio Renzo Barbera, ed esibendo necessariamente e in presenza, oltre un documento di identità, la Unipa card (per tutti gli studenti) o il cedolino (per i docenti e il personale dell’ateneo). Il punto vendita sarà attivo ogni giorno dalle 10,30 alle 18 in orario continuato, a partire dall’apertura delle vendite ed escluso il giorno della gara.