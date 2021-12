La Parmonval sfiora l'impresa a Sciacca: al Gurrera finisce 2-2

Impresa sfiorata dalla Parmonval che al Gurrera di Sciacca, uno dei campi più difficili del girone A di Eccellenza Siciliana, va vicina a strappare una vittoria sfumata solo nei minuti finali. Nel primo tempo i biancazzurri si portano in vantaggio al 26' con Serio, giunto al quinto gol stagionale. Nella ripresa i neroverdi pervengono al pareggio con il loro bomber Santangelo al 49': il preludio ad un finale di partita tirato. La Parmonval riesce a riportarsi in vantaggio al 72' grazie al tiro da fuori di Carioto: il risultato tiene fino all'89' quando i saccensi conquistano un rigore trasformato poi da Galluzzo che fissa il risultato sul 2-2 finale. In virtù di questo risultato i biancazzurri salgono a quota 11 punti, rimanendo in zona play-off in attesa di recuperare la partita contro l'Enna.

A fine partita il tecnico della squadra di Mondello Marco Aprile è apparso nel complesso soddisfatto: "Partita equilibrata penso che il risultato sia giusto - ha affermato - ci abbiamo provato coi mezzi che avevamo a disposizione. Sapevamo di trovare una squadra in salute dopo il pari di Mazara: abbiamo visto qualche immagine delle partite precedenti. Parliamo di una signora squadra: una squadra che si può permettere di sostituire Tummiolo, Galluzzo e l’attaccante argentino arrivato da poco (Torres, ndr) non ha bisogno di presentazioni. Peccato perché alla fine ci avevamo sperato, siamo passati in vantaggio a cinque minuti dalla fine, purtroppo lì si è infortunato il nostro juniores nell’azione del gol. Abbiamo dovuto fare un cambio obbligato mettendo un attaccante, una cosa che non ci saremmo potuti permettere in un campo così ma siamo stati obbligati. Non era facile perché giocare con l’ansia della classifica è complicato ma è un punto importante: non so quante squadre verranno qui a fare punti ed è dunque un punto guadagnato".