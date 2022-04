Sorpresa pasquale: il Palermo nel mirino degli sceicchi del Manchester City

Serie C Girone C

La sorpresa nell'uovo di pasqua dei tifosi rosanero potrebbe essere uno scenario decisamente clamoroso: il Palermo sarebbe nel mirino degli sceicchi. E gli sceicchi in questione sono quelli più in vista nel mondo del calcio assieme ai proprietari qatarioti del Psg ovvero quelli del Manchester City, squadra di proprietà dello Sceicco Mansour, principe degli Emirati Arabi.

La notizia in questione arriva dal giornalista Gianluca Di Marzio, che dalle pagine del suo sito afferma di come il City Football Group, la holding calcistica che fa capo ai Citizens, abbia messo gli occhi sulla squadra rosanero, delineando uno scenario in divenire.

Un’operazione, quella di cui sopra, che sarebbe sicuramente coerente con la politica calcistica globale del City Football Group che al di fuori della seconda squadra di Manchester, è proprietario di 9 club in giro per il mondo tra cui rientrano anche il Girona (che ha avuto un recente passato in Liga Spagnola) e il Troyes (attualmente in Ligue 1 francese). Il Palermo, squadra che nel nuovo millennio ha avuto una visibilità importante ed ha un bacino d’utenza significativo, potrebbe essere per la famiglia reale emiratina l’opportunità ideale per sbarcare pure nel calcio italiano, il cui appeal nonostante tutto resta forte.

Chiaramente è impossibile pensare che, laddove questa operazione andasse in porto, il Palermo possa diventare l’ammiraglia della flotta calcistica del City Football Group: a prescindere da elucubrazioni e sviluppi si tratterebbe comunque di un fatto epocale.