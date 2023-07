Certi amori non finiscono: Mario Alberto Santana torna a giocare a 42 anni in Eccellenza

E' stato l'unico calciatore della storia del Palermo a segnare in tutte le categorie: ha gonfiato la rete dalla serie D alla serie A. Mario Alberto Santana torna, clamorosamente, in campo. L'argentino, dopo essersi ritirato nel giugno 2021, ha deciso di accettare la proposta dell'Athletic Club Palermo, l'ex Resuttana San Lorenzo, in Eccellenza.

Troppo forte il richiamo del campo, troppo forte l'amore verso quella palla che rotola, troppo forte la voglia di far vedere che a 42 anni c'è ancora della classe cristallina nei suoi piedi. Le giocate, l'estro, la qualità di Santana sono sempre emerse ogni qualvolta l'argentino calcava il rettangolo verde. In serie D, nell'anno della ripartenza, fece la differenza con gol e giocate da urlo: un pesce fuor d'acqua, in un campionato molto fisico e duro. Ma i lampi di genio, il tango dei suoi colpi di tacco e l'intelligenza dei suoi movimenti hanno illuminato quell'annata.

In serie C tutti i tifosi rosanero hanno un ricordo impresso nella mente, marchiato a fuoco, indelebile. 3 marzo 2021, stadio Massimino di Catania: spalti deserti a causa delle restrizioni covid in piena pandemia, si sentono solo le urla dei calciatori in campo e il suono dei calci al pallone. Minuto 60, Luperini ha spazio e allarga sulla corsia di sinistra per Crivello che crossa in area: la palla arriva a Santana che controlla con il petto e con un destro al volo dipinge una traiettoria all'incrocio imparabile per Confente. Una giocata meravigliosa, di un grande talento arrivato a Palermo grazie al presidente Maurizio Zamparini nel lontano 2002: con questo gol Santana diventò leggenda, avendo segnato in tutte le categorie con la maglia rosanero.

Un amore, quello con il capoluogo siciliano, reciproco: l'argentino ha dichiarato sempre di essere innamorato della città e i tifosi lo hanno adottato. Adesso potrà continuare a regalare gioie ad una parte di palermitani, quelli che tifano anche per l'Athletic Club Palermo del presidente Gaetano Conte: l'auspicio della società è quello di salire in serie D. E chissà che la classe di Mario Alberto Santana non possa realizzare questo sogno. Del resto, sognare non costa nulla e con un calciatore del genere in squadra tutto può essere possibile.