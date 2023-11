Il Palermo vola a Genova, contro Pirlo sfida da non sbagliare: Corini pensa a Segre titolare

Domani pomeriggio (inizio ore 16,15) i rosanero giocheranno al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. La squadra di Corini è chiamata a una reazione immediata dopo il pesante ko interno contro il Lecco. A Marassi dunque il Palermo proverà a ripartire contro la squadra di Pirlo che non vive di certo un momento entusiasmante e sarebbe importante approfittarne.

Eugenio Corini medita sulla formazione da schierare dal primo minuto, consapevole del fatto che a centrocampo ci sono soltanto 4 giocatori: Stulac, Gomes, Segre ed Henderson. In quattro per tre maglie, con un solo cambio in panchina. Vasic e Coulibaly sono ai box e le loro assenze pesano molto, soprattutto per la possibilità di variare le posizioni occupate in campo.

In difesa conferme in blocco per i giocatori che sono scesi in campo contro il Lecco: Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Lund. Aurelio, come rivelato nelle scorse settimane da Corini, sta gestendo un piccolo problemino fisico e non essendo al 100% non partirà titolare. Buttaro, tornato tra i convocati, è rientrato in gruppo in questa settimana ma non ha ancora, ovviamente, ritmo partita. In avanti probabile ritorno dal primo minuto per Insigne, partito dalla panchina nel match contro i lombardi. Brunori torna al centro dell’attacco, sull’altra fascia spazio a Di Francesco.

Come detto, i principali dubbi riguardano il centrocampo. Il Genio potrebbe optare per una linea a tre formata da Gomes, Henderson e Segre: in questo caso, Stulac entrerebbe nella ripresa. La sensazione è proprio che lo sloveno possa cominciare dalla panchina. Attesi circa 1500 tifosi rosanero sugli spalti del Ferraris, un dato condizionato dalle limitazioni imposte dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive: soltanto i possessori di fidelity card possono accedere al settore ospiti.

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz, Giordano; Vieira, Yepes, Kasami; Verre; Borini, Esposito.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Qui Genova

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo: il Maestro è perfettamente consapevole dei rischi che correrebbe qualora arrivasse una sconfitta. Recenti rumors, peraltro, vedono Beppe Iachini favorito in caso di cambio di guida tecnica. “Siamo in un momento difficile – ha esordito Pirlo - la partita di Coppa Italia non ha cambiato la situazione. Non era quello l’obiettivo, la gara più importante è quella con il Palermo. Mi dispiace non essere presente ma sarò sempre in contatto con lo staff, l’obiettivo non cambia, dobbiamo fare risultato. Il momento è delicato per tutti, si parla solo di squadra”.

In chiusura belle parole per Eugenio Corini, ex compagno al Brescia: “Abbiamo condiviso una stagione – ha precisato Pirlo - io ero molto giovane. Ho un bellissimo rapporto con lui, è un bravissimo allenatore. Il Palermo è costruito per andare in Serie A ma noi non abbiamo paura di nessuno. Siamo una squadra con grandi valori e affrontiamo i rosa a viso aperto. È una gara fondamentale”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Eugenio Corini e Andrea Pirlo sono stati compagni di squadra a Brescia: il Genio vide proprio l’esordio in A di Pirlo dal campo, avvenuto in un Reggiana-Brescia del 21 maggio 1995. Pirlo entrò al posto di Marco Schenardi e Corini giocava in mezzo al campo.

È il match numero 69 tra Samp e Palermo: i rosanero conducono con 22 vittorie, contro le 21 doriane. I pareggi, invece, sono 25. I rosanero hanno vinto 8 volte al Ferraris contro i blucerchiati: l’ultima vittoria risale alla stagione 2012-13, in serie A, 1-3 per i rosanero. In quel match, Josip Ilicic realizzò un gol straordinario, scartando diversi avversari come birilli. In quella annata, però, il Palermo trovò la retrocessione in serie B. l’ultimo confronto in termini cronologici risale, invece, alla stagione 2016/17: le squadre si affrontarono in serie A, sulla panchina rosanero c’era Roberto De Zerbi. Il match finì 1-1, reti di Nestorovski e Bruno Fernandes a tempo scaduto con una bella conclusione dalla distanza che Posavec non riuscì a neutralizzare. Nel campionato cadetto l’ultimo match è relativo alla stagione 2002/03: 1-0 per i padroni di casa, autorete di Kewullay Conteh.

Nella storia recente alcune partite meritano una menzione specifica. Tra queste, la gara del 2004/05: primo match dopo il ritorno in A dei rosanero, i blucerchiati vinsero grazie ad un rigore trasformato da Flachi. Polemiche a non finire per l'assegnazione del penalty, la gara fu determinante per estromettere i rosanero dalla corsa alla Champions League. A fine campionato, comunque, la squadra di Guidolin arrivò sesta, festeggiando una storica qualificazione in Coppa Uefa. Nella stagione 2010/11 il Palermo vinse 2-1 a Marassi, reti di Miccoli e Pinilla. La rete del cileno condannò la Samp alla matematica retrocessione in serie B.

Eugenio Corini ha vestito la maglia della Sampdoria nella stagione 1992/93: 24 presenze per lui e 4 reti. La Gumina, Verre e Kasami hanno giocato nel Palermo nelle passate stagioni. La Gumina ha esordito in A con i rosanero, nell'aprile 2015 sotto la guida tecnica di Iachini. Kasami è stato in Sicilia nella stagione 2010/11. Per Verre, infine, due esperienze con i palermitani: la prima nel 2013/14, annata culminata con la promozione in A a Novara; la seconda nella scorsa stagione.

Fabio Borini è stato già giustiziere dei rosanero: segnò ai palermitani in un Palermo-Roma 0-1, stagione 2011/12. Era il Palermo di Bortolo Mutti contro la Roma di Luis Enrique. Il Palermo, insieme alla Cremonese, ha il miglior rendimento in trasferta del campionato: 13 punti ottenuti, frutto di 4 vittorie e un pareggio.