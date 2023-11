Corini sfida Pirlo, Palermo a caccia di punti in casa Samp: "Vogliamo sfondare la rete"

"L'amarezza per la sconfitta l’abbiamo trasformata in grande energia positiva: siamo pronti a ripartire". Eugenio Corini non usa giri di parole per fotografare l'umore nello spogliatoio palermitano: la squadra rosanero è certamente delusa dalla sconfitta casalinga contro il Lecco ma freme per tornare in campo e dimostrare quel che vale. Una ripartenza necessaria, per riscattare due prestazioni al Barbera, contro Spezia e Lecco, che hanno rallentato il cammino. Sulla strada, però, una tappa certamente non semplice da affrontare: la Sampdoria è un avversario molto ferito che cerca riscatto e orgoglio di fronte al proprio pubblico. Il Palermo, però, deve fornire delle risposte: alla sua gente e, anche, al campionato.

Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura, poi partirà verso Genova dove sabato pomeriggio alle 16.15 giocherà contro gli uomini di Pirlo. Per il Maestro una gara forse decisiva: in caso di risultato negativo la proprietà blucerchiata potrebbe decidere di cambiare guida tecnica. Il Genio proverà ad approfittarne e per un blitz decisivo chiede ai suoi una reazione importante.

"A livello di prestazioni la squadra ha fatto il suo - ha esordito Corini in sala stampa - contro il Lecco non siamo stati efficaci e abbiamo concesso qualcosa in più. Non in termini di occasioni, però, ma dobbiamo riflettere sui quattro gol subiti in queste due gare casalinghe. Con il Lecco sapevamo di avere il controllo del gioco ma non siamo riusciti ad ottimizzarlo: non c’è stata partita guardando i dati ma uno scompenso in determinate letture di gioco e sui gol presi indubbiamente. C’è ancora un miglioramento da fare, con lo Spezia la squadra ha saputo reagire, con il Lecco è stata una gara di dominio incredibile ma nel primo tempo non dovevamo subire determinate situazioni. Non c’è stata la giusta attenzione nelle letture difensive che consolida l'atteggiamento, abbiamo pagato la superficialità e un pizzico di sfortuna. Abbiamo lavorato su come sono stati subiti i gol e sull’attenzione. Siamo pronti a ripartire”.

La Sampdoria era considerata, all'inizio del campionato, una delle favorite per la vittoria finale: il campo, però, dice ben altro. Guai, però, a pensare di avere vita facile contro i doriani.

"La Sampdoria ha perso le ultime due partite, è vero, ma con l'Ascoli hanno fatto una partita molto solida e hanno battuto il Cosenza. Col Südtirol stavano vincendo meritatamente - ha puntualizzato Corini - poi hanno perso: ho visto, però, una crescita da parte loro. Hanno qualche defezione sulla linea difensiva ma vedo qualità e organizzazione: sicuramente stanno vivendo un momento non positivo ma la nostra attenzione deve essere ancora più alta. La cura del particolare, la voglia di reagire e la responsabilità di fornire una prestazione diversa rispetto al match contro il Lecco devono essere componenti presenti in campo contro la Samp. Abbiamo la personalità e le qualità per fare grandi cose in uno stadio glorioso e bello: faremo una prestazione all’altezza, con la voglia di giocare e difendere forte insieme. Vogliamo sfondare la rete, quest’amarezza che ci portiamo dentro l’abbiamo trasformata in grande energia positiva".

Corini studia le mosse anti Samp, le valutazioni del Genio sono focalizzate soprattutto sulle scelte a centrocampo: "Dovrò fare delle valutazioni a centrocampo - ha detto il Genio - ho quattro giocatori a disposizione, è fondamentale coprire bene il campo. Serve fare una buonissima fase di non possesso. Nelle gare di Venezia e Modena abbiamo lavorato bene, ragionerò sapendo che ho un cambio solo in quella zona di campo. Abbiamo fatto due giorni fa una bella riunione con i ragazzi - ha concluso il tecnico - ho visto un grande atteggiamento da parte di tutti, anche di chi gioca meno. Tengono alto il nostro livello in allenamento, sono sicuro che chi gioca meno quando verrà chiamato in causa farà bene".