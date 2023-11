Il ko con la Samp non abbatte Corini: "Torneremo quelli del filotto iniziale"

Una sconfitta pesante, la seconda di fila dopo il tonfo interno col Lecco, caratterizzata da una prestazione piuttosto deludente. Il Palermo torna dal Ferraris di Genova senza punti e con l'umore ancora più nero: la Samp ha vinto 1-0 grazie alla rete di Borini al 44' del primo tempo, al termine di novanta minuti nei quali i rosanero hanno palesato notevoli difficoltà nella costruzione del gioco. I reparti sono apparsi molto distanti, difficile costruire qualcosa di proficuo con la squadra così lunga. Nonostante il ko, tuttavia, Eugenio Corini si è detto fiducioso per il futuro: l'allenatore confida in una ripartenza immediata nelle due prossime gare casalinghe, contro Brescia e Cittadella.

“La Sampdoria ha approcciato meglio la gara - ha esordito Corini a fine partita - probabilmente ci portavamo dietro alcune scorie della sconfitta interna contro il Lecco. Abbiamo perso qualche certezza, poi abbiamo palleggiato meglio e abbiamo avuto dopo la mezz’ora due buone occasioni su calcio d’angolo. Quindi abbiamo subìto il calcio di rigore. Nella ripresa ci abbiamo provato, abbiamo spinto e creato parecchie occasioni per pareggiare la partita: potevamo anche portare a casa un punto che sarebbe stato molto prezioso".

Corini ha poi commentato il trend delle ultime gare: per i rosanero soltanto un punto in tre partite. L'unico match che ha mosso la classifica è stato quello casalingo contro lo Spezia, dove peraltro i rosanero erano sotto di due reti e grazie al gol di Stulac al 104' hanno evitato la sconfitta.

"Un punto in 3 partite? Non scappiamo da questi dati oggettivi - ha precisato il tecnico - bisogna però leggere le prestazioni. Il campionato vive di flussi positivi e negativi: nelle ultime tre gare i risultati ci hanno penalizzato ma dobbiamo pensare alle prossime sfide. La squadra reagisce ed è generosa, lavoreremo su alcuni errori commessi ma sono sicuro che abbiamo le risorse per tornare ad essere quelli delle prime dieci gare. Nel finale Stankovic ha fatto una grande parata, poi siamo andati vicini al gol con Soleri, loro si difendevano molto bassi. La prestazione non è quella delle partite di avvio stagione, abbiamo lasciato qualcosa per strada: dobbiamo tornare ad essere quelli del filotto iniziale. Purtroppo in questo momento i risultati non sono dalla nostra parte - ha concluso Corini - dobbiamo lavorare su quei dettagli che spesso riescono a spostare l'inerzia delle gare dalla tua parte".