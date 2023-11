Il Palermo rianima Pirlo, i rosa cadono anche a Marassi: seconda sconfitta di fila

Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo di Eugenio Corini: i rosanero cadono al Ferraris di Genova, decisivo il gol di Borini alla fine del primo tempo. Una prestazione abbastanza deludente, la squadra è apparsa totalmente scollata nei reparti, confusionaria, imprecisa, lenta e anche poco determinata: un ko che fa riflettere, soprattutto per la reazione che ci si aspettava dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Lecco e che non è arrivata. L’energia positiva invocata da Corini nella conferenza stampa pre-gara non si è vista, è rimasta invece l’amarezza per un gioco non entusiasmante, sterile in zona offensiva: gli esterni non funzionano, la manovra rosanero rimane lenta e anche prevedibile. Non c’è stata alcuna ripartenza, anzi un altro passo indietro: sì, perché la sconfitta odierna rappresenta il primo ko in trasferta, dove invece il Palermo aveva sempre fatto bene ed era imbattuto. Brunori è sempre stato in perenne solitudine, il dialogo con gli altri due interpreti è stato pressoché nullo. Serve indubbiamente una riflessione accurata sull’attuale momento della squadra: un punto in tre partite non rappresenta, certamente, un ruolino di marcia adeguato ad una squadra che ambisce alla promozione.

Le formazioni iniziali, Stulac in panchina

La Samp comincia forte, al 3’ botta da fuori di Kasami: la palla si infrange sul palo. Bel tiro mancino dell’ex rosanero, soltanto il legno nega la gioia del gol allo svizzero. I padroni di casa attirano la pressione rosanero, per poi tentare di scavalcarli rapidamente. I rosanero cercano il fraseggio ma la Samp chiude bene gli spazi. Tatticamente Corini propone un 4-2-3-1, con Henderson sulla trequarti: il posizionamento in campo, però, non sembra essere particolarmente produttivo. Al 9’ secondo squillo dei doriani: conclusione di Vieira, perso dai radar difensivi rosanero, parata di Pigliacelli. La squadra di Corini fa fatica ad affacciarsi dalle parti di Stankovic: gli esterni non pungono e la costruzione della manovra offensiva non è efficace. Dopo la mezz’ora il Palermo si scuote, con due occasioni molto interessanti: prima con il colpo di testa su corner di Ceccaroni, salvato quasi sulla linea da Depaoli, poi il tiro di Insigne dall’altezza del dischetto che però viene bloccato dallo stesso Depaoli ad un metro dalla porta. Al 41’ Doveri assegna rigore alla Samp, dopo aver fischiato inizialmente punizione a favore dei rosanero: palla vagante in area che Lucioni prova a rinviare ma finisce per calciare sul piede di Esposito, che si era inserito prima di lui. Il check in sala Var conferma la decisione, si va a calciare dagli undici metri. Dal dischetto parte Borini che si fa ipnotizzare da Pigliacelli ma sulla respinta ribadisce in rete: è l’1-0 doriano. Il primo tempo termina con la Samp avanti 1-0: i rosanero hanno subito il gioco dei padroni di casa, rendendosi pericolosi soltanto con i due episodi al 33’. Troppo poco per una squadra che ha l’intenzione di ottenere l’intera posta in palio.

La ripresa

Ad inizio ripresa il tema del match non cambia, la Samp tiene il pallino del gioco mentre il Palermo prova a giocare di rimessa. Nel Palermo reparti distanti, scollati, il giro palla rosanero è poco efficace. Corini cambia al 56’: out Insigne, evanescente, dentro Mancuso nel tentativo di dare verve alla manovra offensiva. Al 60’ Lucioni svetta in area sugli sviluppi di calcio d’angolo ma Stankovic para sicuro. Le distanze tra il portatore di palla rosanero e i compagni sono siderali, impossibile dialogare in maniera efficace con questo tipo di occupazione degli spazi. Al 67’ altro cambio operato da Corini: out Henderson e Di Francesco, dentro Valente e Soleri. La squadra di Corini rimane lunghissima sul campo: non è mai un bel segnale. Out anche Lund e Gomes, dentro Aurelio e Stulac. A cinque minuti dalla fine Kasami ci prova ancora col mancino, palla fuori di poco. Poco dopo Soleri ha una chance colossale ma da due passi non riesce a trovare la via della rete. Nel primo minuto di recupero grande occasione per Mancuso: il numero 7 rosanero si gira ma Stankovic è prodigioso. Nei secondi finali i rosanero non riescono più a creare palle gol, la Samp porta a casa un successo di straordinaria importanza.

Tabellino e pagelle

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic 6,5; Depaoli 6,5, Ghilardi 6, Gonzaléz 6, Giordano 6; Vieira 7, Yepes 5,5, Kasami 6,5; Verre 5,5 (66’ Askildsen 6); Borini 6,5, Esposito 6 (80’ La Gumina sv).

Allenatore: Baronio 6,5 (Pirlo in tribuna per squalifica).

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 4,5, Lucioni 5, Ceccaroni 5, Lund 5,5 (80’ Aurelio sv); Henderson 5 (67’ Valente 5,5), Gomes 5,5 (80’ Stulac sv), Segre 5,5; Insigne 4,5 (56’ Mancuso 6), Brunori 6, Di Francesco 5 (67’ Soleri 6).

Allenatore: Corini 5.

Arbitro: Doveri (Roma 1) 6.

Rete: 44’ Borini.

Ammoniti: 11’ Verre, 22’ Nedelcearu dalla panchina, 62’ Yepes, 64’ Borini, 81’ Mateju, 87’ Ghilardi.

