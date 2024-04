Il ritorno di mister Pergolizzi, riporta il Campobasso tra i professionisti: "Uomo simbolo del Molise"

Ha messo in fila tutte le altre contendenti con un campionato straordinario, staccando il pass per la Serie C con un turno di anticipo. Un'impresa - quella realizzata dal Campobasso - che è targata Rosario Pergolizzi. L'allenatore palermitano, dopo la vittoria di domenica a Chieti (2-0) è diventato uomo simbolo del Molise.

“Viene scritta una nuova pagina per Campobasso e per tutta la Regione, da oggi nasce, rivive da qua l'eternità dei lupi e degli ultrà. Aggrappati al calcio come fosse l’ultima speranza. E ora che Campobasso festeggia il ritorno in Serie C con un turno d’anticipo dopo la vittoria a Chieti (2-0), la speranza si è trasformata nel riscatto da anni di fallimenti che avevano fatto sprofondare l’ambiente in un pessimismo tremendamente cupo - scrive in una nota il segretario Regionale dell’Ugl Molise, Giovanni Silvaroli - Diciamo grazie al mister Rosario Pergolizzi ex giocatore di Bologna, Ascoli e Brescia che ha lavorato nel silenzio, senza mai scomporsi, anche quando per diverse settimane si è ritrovato a lavorare con risorse risicate dal punto di vista della rosa. Congratulazioni e rallegramenti allo sport molisano. Forza lupi, e lasciatecelo dire: evviva gli ultrà".

La carriera da allenatore di Pergolizzi, 55 anni, viene così rilanciata dopo questa nuova impresa. L'ex terzino sinistro - artefice dalla panchina dello storico scudetto con la Primavera del Palermo nel 2009 - era stato "allontanato" dal club rosanero dopo la promozione nel 2019-20. Era l'anno della rifondazione e della ripartenza dagli inferi della D. L'8 giugno 2020, dopo la definitiva sospensione del campionato a causa del Covid, il Palermo fu dichiarato vincitore del proprio girone e promosso in Serie C. Nonostante avesse centrato l'obiettivo, la società decise comunque di non puntare su di lui per la stagione successiva. Pergolizzi a quel punto tornò per l'ennesima volta ad Ascoli (una seconda casa per lui) ad allenare la Primavera. Poi la chiamata del Campobasso e la cavalcata che gli ha riaperto le porte del calcio professionistico.