Il record del tifoso rosanero emigrato in Irlanda, 14 trasferte in 7 mesi: "Seguo ovunque il mio Palermo"

C'è un tifoso del Palermo che, in questa stagione calcistica ha stabilito un record, in termini di chilometri percorsi per sostenere da vicino la squadra del cuore. Si chiama Roberto Rizzuto, 42 anni, da 12 residente a Dublino, dove lavora e vive con la famiglia. Per 14 volte, ovvero in occasione di 11 partite disputate dai rosanero in trasferta e di altre tre giocate al Renzo Barbera, il tifosissimo rosanero ha messo sciarpa e maglia del Palermo in uno zaino ed è volato dall'Irlanda in Italia per spingere Brunori e compagni verso l'agognato obiettivo della serie A.

Con una media di circa 3.500 chilometri per ciascun viaggio di andata e ritorno, percorsi in aereo, treno, macchina e pullman, è verosimile stimare che Rizzuto abbia messo alle spalle quasi 50 mila chilometri in appena sette mesi per portare avanti la propria passione, che, dice, "non può che manifestarsi in presenza, laddove possibile".

Un pellegrinaggio in lungo e in largo per tutto lo Stivale, reso impervio, a volte, da variabili note e non. Ma è nelle difficoltà, del resto, che si forgiano il carattere e la resilienza dell'essere umano. "Le trasferte logisticamente più complesse? Certamente quelle in Calabria, ma nemmeno Terni è stata una passeggiata - racconta Rizzuto -. Quella che porto nel cuore, ad ogni modo, è Modena, con quattromila tifosi rosanero a spingere la squadra dagli spalti: sembrava l'inizio di una cavalcata inarrestabile verso la promozione e, invece, poco dopo, qualcosa si è rotto rallentando il cammino".

Genova (sponda Sampdoria), Como, Cittadella, Piacenza (casa della Feralpisalò), Cremona, Lecco, Pisa - oltre alle già citate Modena, Terni, Catanzaro e Cosenza - sono state le tappe di questa stagione 2023/2024 "on the road" di Roberto Rizzuto al seguito del Palermo, senza dimenticare le partite vissute da spettatore anche al Barbera contro Feralpisalò, Cremonese e Venezia.

"La follia calcolata più significativa? Direi il viaggio in treno verso Palermo, dopo la trasferta di Como, il 23 dicembre, per passare il Natale giù con i miei e per assistere a Palermo-Cremonese nel giorno di Santo Stefano: 20 ore in cui ho attraversato l'Italia ammirandone lentamente la bellezza da un finestrino", afferma.

L'ultima tappa di questo tour 2023/2024, per Roberto, al netto dei probabili playoff, sarà Bolzano, dove il Palermo, il 10 maggio, è atteso dal Sudtirol per l'ultima partita della regular season. "Un match, forse, ininfluente ai fini della classifica - conclude Rizzuto - ma che, per quanto mi riguarda, chiude coerentemente il cerchio di questa pazza e meravigliosa stagione su strada".