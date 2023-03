Primo giorno a Girona per il Palermo: in campo si rivede Brunori

Primo giorno di ritiro al centro sportivo La Vinya di Girona per il Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto nel pomeriggio un lavoro atletico e hanno concluso l'allenamento con una partita "a tema". Davide Bettella, Ivan Marconi, Marco Sala e Leo Stulac hanno proseguito la fisioterapia.

Si rivede in campo Matteo Brunori che, assieme a Renzo Orihuela, ha iniziato la riatletizzazione. Una corsetta blanda sul terreno di gioco, quanto basta per far fililtrare ottimismo sulle condizioni del bomber, che potrebbe tornare a disposizione di Corini per la gara del Tardini contro il Parma.