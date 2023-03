L'ex Palermo Michel Morganella si ritira: "Fiero della mia carriera, lascio per dedicarmi alla famiglia"

Michel Morganella ha deciso di ritirarsi: lo svizzero ex Palermo, che negli ultimi tre anni ha giocato con il Chiasso, lo ha reso noto attraverso il proprio profilo Instagram. Terzino di spinta e sacrificio, Morganella instaurò un bel rapporto con i tifosi, diventando uno dei beniamini degli ultras per il suo carattere in campo. La folta barba rossa e la cresta restano impresse nella mente dei tifosi rosanero, in un'era dove il Palermo vinceva contro le grandi in serie A.

"Da piccolo dormivo con la palla sognando San Siro", scrive Morganella su Instagram. “A 16 anni, il mio sogno inizia. Con tanto lavoro, tanto sacrificio, sudore, pazienza sono riuscito a vivere con la mia passione. Sono grato per quello che il calcio mi ha dato. Dopo tanti anni di carriera per i quali vado fiero è arrivato il momento per me di lasciare il calcio professionista. Per mia moglie e miei figli ho preso questa decisione in modo di avere più stabilità. Ringrazio Tutti! Presidenti, staff, compagni, allenatori e tifosi. Mia moglie e i miei tre figli, le nostre famiglie, il mio agente e amico Mauro Bousquet, i miei amici. Grazie di cuore da parte di Mek Mek".

Questo il testo del post che Michel Morganella ha pubblicato sul suo profilo Instagram: lo svizzero, a 33 anni, ha deciso di vivere una vita più stabile con la sua famiglia. Tra i tanti commenti anche quello della società, che sotto il post del suo ex numero 89 ha voluto commentare con un cuore rosso.

In rosanero più di 100 presenze e due gol: arrivato nel 2009-2010, tornò in rosanero nel 2012 e vi rimase per sei anni. I figli, Marlon e Dixon, sono nati nel capoluogo siciliano nel 2015 e nel 2016.