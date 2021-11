Promozione Girone A, risultati e classifica dopo la decima giornata

Non son mancate le emozioni nella decima giornata del girone A di Promozione Sicilia, cominciata ieri con il pareggio a reti bianche tra l'Alcamo e la capolista Resuttana San Lorenzo. In alta classifica il Gangi vince un pirotecnico match contro Raffadali che le consente di accorciare a -1 dalla vetta in vista dello scontro diretto di sabato prossimo in programma a Misilmeri. Successi importanti in zona play-off per Casteldaccia e Lascari-Cefalù, vittoriose rispettivamente in casa contro il secondo Fulgatore e in trasferta contro il Kamarat.

Nella bassa classifica il Partinicaudace manda uno squillo vincendo lo scontro diretto nel derby contro la Supergiovane Castelbuono, che viene agganciata in classifica dal Villabate, corsaro nello strappare sul gong il pari contro il Città di Carini. Qui sotto la panoramica completa dei risultati.

Alba Alcamo-Resuttana San Lorenzo 0-0 (giocata ieri)

Casteldaccia-Fulgatore 3-1

Folgore Castelvetrano-Città di San Vito Lo Capo 1-0

Gangi-Raffadali 6-4

Partinicaudace-Supergiovane Castelbuono 2-0

Kamarat-Polisportiva Lascari-Cefalù 0-3

Villabate-Città di Carini 2-2

La classifica

Resuttana 22; Gangi 21; Fulgatore, Lascari-Cefalù 19; Casteldaccia 17; Castelvetrano 16; Alcamo 15; Raffadali 14; San Vito, Carini 13; Kamarat, Partinicaudace 9; Castelbuono, Villabate 5.