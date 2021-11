Promozione Girone A: risultati e classifica dopo la nona giornata

Il Gangi perde l'imbattibilità in campionato nel derby contro il Lascari-Cefalù: il Resuttana adesso è da solo in testa. Prima pesante vittoria della Supergiovane Castelbuono nello scontro diretto per la salvezza contro il Villabate. Successo importante per il Casteldaccia corsaro a San Vito Lo Capo