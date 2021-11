Promozione Girone A: risultati e classifica dopo l'ottava giornata

Non son mancate le sorprese per le squadre palermitane nell'ottava giornata di Promozione. Il Resuttana San Lorenzo cade infatti a San Vito, venendo agganciato in classifica dal Gangi, vittorioso sul Città di Carini. Nell'altro derby palermitano il Casteldaccia vince nettamente sul Partinicaudace. Ottimo punto per la Supergiovane Castelbuono che ferma fuori casa la Kamarat sul pari. Sconfitte invece Villabate e Lascari-Cefalù che cedono il passo rispettivamente in casa al Fulgatore e fuori casa all'Alcamo. Qui sotto i risultati:

Casteldaccia-Partinicaudace 4-0

Città di San Vito Lo Capo-Resuttana San Lorenzo 4-3

Gangi-Città di Carini 3-2

Alba Alcamo - Polisportiva Lascari-Cefalù 1-0

Folgore Castelvetrano-Raffadali 2018 2-1

Kamarat-Supergiovane Castelbuono 2-2

Villabate-Fulgatore 0-3

La classifica

Resuttana San Lorenzo, Gangi 18; Fulgatore 16; Raffadali, Castelvetrano, Lascari-Cefalù, Alcamo, San Vito Lo Capo 13; Casteldaccia 11; Carini 9; Kamarat 8; Partinicaudace 6; Villabate 4; Castelbuono 2