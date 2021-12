Promozione, risultati e classifica della dodicesima giornata

La dodicesima giornata del girone A di Promozione Sicilia si è chiusa con molte conferme e qualche sorpresa per quanto riguarda le squadre palermitane. In alta classifica il Resuttana San Lorenzo espugna Cammarata consacrandosi come campione d'inverno ad un turno dalla fine del girone d'andata. Il Gangi segue in scia dopo la vittoria contro il San Vito Lo Capo al Raimondi, che vale il sorpasso sul Lascari-Cefalù fermato in casa dal Partinicaudace, che esce dalla zona playout in virtù di questo risultato.

In bassa classifica il colpo di giornata lo fa il Villabate che batte il quotato Raffadali in casa lasciando l'ultimo posto alla Supergiovane Castelbuono, sconfitta in casa da un Casteldaccia ormai sempre più assestato in alta classifica in scia al Fulgatore vittorioso di misura sul Città di Carini. Qui sotto la panoramica completa.

I risultati

Partinicaudace-Polisportiva Lascari-Cefalù 3-3

Alba Alcamo-Folgore Castelvetrano 3-1

Fulgatore-Città di Carini 1-0

Gangi-Città di San Vito Lo Capo 3-0

Kamarat-Resuttana San Lorenzo 1-3

Supergiovane Castelbuono-Casteldaccia 0-1

Villabate-Raffadali 1-0

La classifica

Resuttana 28; Gangi 24; Fulgatore, Lascari-Cefalù 23; Casteldaccia 21; Alcamo 18, Castelvetrano, Raffadali 17; San Vito Lo Capo 16; Carini 14; Partinicaudace 10; Kamarat 9; Villabate 8; Castelbuono 6.