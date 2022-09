Promozione girone B, i risultati del primo turno: Aspra a valanga sul Gorgonia Delia

La prima giornata del girone B di Promozione per le cinque compagini palermitane impegnate nel torneo è un turno in chiaroscuro. Chi fa festa è l'Aspra, neopromossa d'assalto che dopo la vittoria per 6-2 in Coppa contro il Città di Casteldaccia si concede un altro successo "tennistico" rifilandone sei in casa al Gorgonia Delia: una prima conferma della consistenza delle ambizioni e del valore tecnico del club bagherese. Sorride anche l'altra neopromossa, il Geraci, che vince in scioltezza tra le mura amiche contro il Città di Mistretta con un netto 4-1.

Per le altre due compagini madonite, Polisportiva Lascari-Cefalù e Supergiovane Castelbuono, invece si parte con un pareggio: pirotecnico quello dei primi nella sfida giocata ieri e finita 4-4 contro il Gioiosa; a reti bianche quello dei nero-oro fuori casa contro i messinesi del San Fratello. L'unica squadra a non poter sorridere è il ripescato Città di Casteldaccia che perde 3-1 in trasferta contro il Pro Falcone. Qui sotto la panoramica completa.

Aspra-Gorgonia Delia 6-1

Geraci-Città di Mistretta 4-1

Polisportiva Lascari-Cefalù-Polisportiva Gioiosa 4-4

Pro Falcone-Città di Casteldaccia 3-1

San Fratello-Supergiovane Castelbuono 0-0

Villarosa-Santangiolese 1-1

Riposa: Castelluccese

La classifica

Aspra, Geraci, Pro Falcone 3; Lascari-Cefalù, Gioiosa, Villarosa, Santangiolese, Castelbuono, Sanfratello 1; Città di Casteldaccia; Mistretta, Gorgonia 0.