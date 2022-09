Promozione Girone A, i risultati della prima giornata: tra le palermitane sorride solo l'Iccarense

Il primo turno del girone A di Promozione è dal sapore agrodolce per le tre palermitane impegnate nel torneo. Due di queste, Partinicaudace e Iccarense, si sono fronteggiate subito nel derby di ieri: a spuntarla il club carinese, vittorioso 2-0 grazie alla doppietta di Ruggeri. Nessun sorriso invece per l'altro club di Carini, che al Pasqualino contro la Folgore Castelvetrano perde sul filo di lana per un autogol all'88' di gioco. Qui sotto la panoramica completa del primo turno

Accademia Trapani-Fulgatore 0-0

Città di Carini-Folgore Castelvetrano 0-1

Città di San Vito Lo Capo-Casteltermini 4-2

Kamarat-Marsala 3-1

Partinicaudace-Iccarense 0-2 (giocata ieri)

Petrosino-Gemini 1-1

Riposa: Alba Alcamo

La classifica

San Vito, Kamarat, Iccarense, Folgore 3; Gemini, Petrosino, Accademia Trapani, Fulgatore 1; Carini, Casteltermini, Marsala, Partinicaudace, Alcamo* 0.

* una partita in meno