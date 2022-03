Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della ventitreesima giornata

Si è da poco conclusa la ventitreesima giornata del girone A di Eccellenza, un turno che ha visto le compagini palermitane viaggiare a corrente alternata. La notizia più clamorosa arriva dal Nino Vaccara, con la Don Carlo Misilmeri che è uscita sconfitta con un secco 3-0 dai padroni di casa della Mazarese: un passo falso pesante che fa scivolare i biancorossi al terzo posto in virtù della vittoria dell'Akragas a Castellammare. Comincia invece bene l'era Tomasello a Marineo: l'Oratorio San Ciro e Giorgio ha infatti vinto per 4-1 contro il Dolce Onorio Marsala conquistando il primo successo del suo girone di ritorno e salendo a quota 33 punti a un punto dalla Parmonval.

La squadra di Mondello ieri ha conquistato il suo decimo risultato utile consecutivo vincendo di misura un tirato derby contro il fanalino di coda Cus, che resta però ancora in piena lotta per la salvezza. Anche stavolta le dirette concorrenti infatti non hanno fatto passi in avanti: già detto del Marsala sconfitto a Marineo, il Monreale al Gurrera è stato demolito con un perentorio 5-0 dallo Sciacca mentre il Casteltermini ha perso ad Enna. Qui sotto la panoramica completa.

Akragas-Castellammare 1-0

Canicattì-Pro Favara 1-0

Enna-Casteltermini 1-0

Nissa-Mazara 1-0

Mazarese-Don Carlo Misilmeri 3-0

Oratorio San Ciro e Giorgio-Dolce Onorio Marsala 4-1

Parmonval-Cus 3-2 (giocata ieri)

Unitas Sciacca-Monreale 5-0

La classifica

Canicattì 57; Akragas 46; Misilmeri 44; Pro Favara 41; Mazarese, Enna 40; Nissa 37; Parmonval, 34; Sciacca, Marineo 33; Castellammare 31; Mazara 28; Casteltermini, Monreale 12; Marsala 11, Cus 8