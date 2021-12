Eccellenza Girone A: risultati e classifica dopo la tredicesima giornata

Giornata non particolarmente piena di soddisfazioni per le squadre palermitane impegnate nel girone A di Eccellenza. L'unica a sorridere è il Marineo che vince di misura per 2-1 il derby contro il Cus Palermo, confermando ancora una volta la sua candidatura per un campionato di vertice: i biancorossi adesso sono terzi a quota 26 punti. Non riesce invece l'impresa alla Don Carlo Misilmeri che comunque conquista un buon punto contro la capolista Nissa al Virciglio di Campofranco.

Giornata invece avara per le squadre impegnate nella lotta salvezza. Come il Cus anche Monreale e Parmonval non sono riuscite a conquistare punti: i primi sono stati sconfitti in casa di misura dalla Pro Favara, i secondi hanno perso contro l'Akragas all'Esseneto. Per entrambe la zona tranquillità si allontana ulteriormente. Qui sotto la panoramica completa dei risultati e la classifica.

I risultati della tredicesima giornata

Akragas-Parmonval 3-0

Dolce Onorio Marsala-Castellammare 0-1

Enna-Mazarese (rinviata)

Monreale-Pro Favara 0-1

Nissa-Don Carlo Misilmeri 1-1

Unitas Sciacca-Canicattì 2-3

Mazara-Casteltermini 3-0

Oratorio San Ciro e Giorgio-Cus Palermo 2-1

La classifica

Akragas 29; Nissa 27; Canicattì*, Marineo 26; Misilmeri 24; Pro Favara 22; Mazarese 20*, Castellammare*, Mazara 19; Sciacca 17; Enna****16; Parmonval 10; Monreale, Casteltermini 8; Cus 5; Marsala 3.

* una partita in meno

**** quattro partite in meno