Eccellenza, i risultati della prima giornata: Misilmeri espugna Favara

Si è da poco concluso il primo turno del girone A di Eccellenza, campionato che vede impegnate sei compagini palermitane. La Don Carlo Misilmeri conferma le sue velleità di grandeur battendo la diretta concorrente Pro Favara in trasferta. Il risultato più eclatante di giornata assieme alla vittoria dell'Asd Casteldaccia, che si regala una prima giornata da star battendo con un perentorio 3-0 l'ambiziosa Nissa. Pareggio in extremis per Marineo nel debutto esterno contro Mazara.

Nelle partite di ieri invece c'è gloria per Parmonval e Cus. La società di Mondello ha vinto di misura il derby del Lo Monaco contro il Resuttana San Lorenzo; la squadra universitaria ha invece espugnato di gran carriera Castellammare. Qui sotto la panoramica completa.

Akragas-Leonfortese 2-0:

Casteldaccia-Nissa 3-0:

Castellammare-Cus Palermo 1-3 (giocata ieri)

Nuova Città di Gela- Unitas Sciacca 0-1:

Oratorio San Ciro e Giorgio-Mazara 2-2:

Mazarese-Enna 0-0:

Parmonval-Resuttana 2-1 (giocata ieri)

Pro Favara- Don Carlo Misilmeri 0-2

La classifica

Casteldaccia, Misilmeri, Cus, Akragas, Parmonval, Sciacca 3; Enna, Mazarese, Marineo, Mazara 1; Leonfortese, Marineo, Gela, Pro Favara, Gela, Nissa 0.