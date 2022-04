Eccellenza, i risultati dell'ultima giornata e i verdetti definitivi: ai playoff sarà Misilmeri- Pro Favara

Si è di fatto conclusa (al netto di Castellammare-Monreale, iniziata alle 17:30 per motivi logistici) la stagione regolare del girone A di Eccellenza, che ha definito gli ultimi verdetti del campionato. In alta classifica la Don Carlo Misilmeri, che ha distrutto il Dolce Onorio Marsala (prossimo avversario del Monreale ai playout) per 8-0 se la dovrà vedere con la Pro Favara per giocarsi l'accesso alla finale playoff contro l'Akragas, ammesso direttamente all'ultimo turno in virtù dei dieci punti di vantaggio sulla Mazarese quinta classificata.

Nelle altre partite il Marineo chiude la sua striscia di risultati utili consecutivi perdendo per contro la capolista Canicattì che si è imposta per 4-3 grazie anche alla doppietta del palermitano Benny Iraci, arrivato a quota 20 gol e divenuto capocanonniere del torneo. Il fantasista biancorosso non è però l'unico attaccante del capoluogo a sedere sul trono dei bomber: anche l'attaccante della Parmonval Davide grazie alla tripletta segnata contro lo Sciacca può fregiarsi del titolo di miglior realizzatore. Il Cus chiude invece il suo amaro campionato perdendo in casa con un Mazara arrivato con 13 giocatori che ha schierato in attacco il portiere titolare Pizzolato, per altro andato pure a segno. Qui sotto la panoramica completa:

Akragas-Enna 2-0

Canicattì-Oratorio San Ciro e Giorgio 4-3

Castellammare-Monreale (in corso)

Casteltermini-Pro Favara 1-4:

Cus Palermo-Mazara 0-2

Don Carlo Misilmeri-Dolce Onorio Marsala 8-0

Mazarese-Nissa 1-0

Parmonval-Sciacca 3-3

La classifica

Canicattì 71; Akragas 63; Don Carlo Misilmeri 58; Pro Favara 54; Mazarese, 53; Enna 50; Marineo 47; Mazara 44; Sciacca; Castellammare*43; Nissa 42; Parmonval 36; Monreale 21*; Marsala 17; Casteltermini 12; Cus 9.

*gara in corso

Canicattì promosso in Serie D

Akragas ammesso alla finale playoff; Don Carlo Misilmeri e Pro Favara al primo turno dei playoff