Eccellenza, i risultati e la classifica della ventottesima giornata

Nel ventottesimo turno di Eccellenza girone A che decreta la promozione in Serie D del Canicattì vittorioso a Sciacca le maggiori soddisfazioni per le squadre palermitane sono arrivate in alta classifica. La Don Carlo Misilmeri ha battuto per 2-1 la Nissa consolidando il terzo posto e di fatto l'accesso ai play-off. Play-off che adesso sono tornati a portata anche per il Marineo salito al sesto posto in classifica, dopo aver strapazzato il Cus Palermo per 0-5 nel derby palermitano: i bianocorossi contenderanno assieme all'Enna il quinto posto per ora occupato dalla Mazarese.

In bassa classifica il risultato di cui sopra rischia di essere una condanna definitiva per il Cus considerando che tutte le squadre davanti in zona play-out sono destinate ad affrontarsi nei recuperi: per arrivare allo spareggio i giallorossi devono vincere le due gare rimanenti e sperare che il Casteltermini, oggi sconfitto dal Mazara, non faccia risultato in nessuna delle due partite. Il Monreale, che tra due settimane affronterà proprio il Casteltermini, viene sconfitto dalla Pro Favara ma resta comunque al quartultimo posto, che le darebbe il play-out in casa. Rinviata a data da destinarsi Parmonval-Akragas. Qui sotto la panoramica completa.

Castellammare- Dolce Onorio Marsala 4-3

Canicattì-Unitas Sciacca 4-1

Casteltermini-Mazara 1-3

Cus Palermo-Oratorio San Ciro e Giorgio 0-5

Don Carlo Misilmeri-Nissa 2-1

Mazarese-Enna 1-0

Parmonval-Akragas (rinviata sabato per impraticabilità del campo)

Pro Favara-Monreale 4-0

La classifica

Canicattì 67 *; Akragas 56*; Misilmeri 53*; Pro Favara 51; Mazarese 47; Marineo 46; Enna ** 43; Sciacca 42; Mazara 41; Nissa 38**; Castellammare 37; Parmonval 34*; Monreale 15*; Casteltermini 12 **; Marsala 11 **, Cus 9.

** due partite in meno

* una partita in meno