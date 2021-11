Eccellenza Girone A: risultati e classifica dopo la dodicesima giornata

Si è da poco conclusa la dodicesima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza Siciliana. Per le palermitane è una giornata agrodolce. In alta classifica sorridono sia Misilmeri che Marineo: i primi vincono un match rocambolesco contro lo Sciacca in casa per 4-3; i secondi espugnano Castellammare vincendo 2-0. Entrambe le compagini agganciano dunque il secondo posto occupato dal Canicattì, la cui partita di Ravanusa contro l'Enna è stata rinviata.

Giornata brutta invece per le altre compagni palermitane, impegnate tutte nella lotta salvezza. Dopo la sconfitta di ieri del Cus contro la capolista Nissa cadono anche Parmonval e Monreale, rispettivamente sconfitte fuori casa a Favara e in casa contro il Mazara. La vittoria del Casteltermini contro Marsala rimesta ancora le carte della lotta salvezza. Qui la panoramica completa dei risultati di giornata.

Cus Palermo-Nissa 0-2 (giocata ieri)

Casteltermini-Dolce Onorio Marsala 3-0

Monreale-Mazara 0-1

Pro Favara-Parmonval 1-0

Canicattì-Enna (rinviata)

Castellammare-Oratorio San Ciro e Giorgio 0-2

Don Carlo Misilmeri-Unitas Sciacca 4-3

Mazarese-Akragas 0-1

La classifica

Nissa, Akragas 26; Canicattì*, Misilmeri, Marineo 23; Mazarese 20; Pro Favara 19, Sciacca 17, Mazara, Enna***, Castellammare* 16; Parmonval 10, Monreale* Casteltermini 8; Cus 5, Marsala 3

*** Tre partite in meno

* Una partita in meno