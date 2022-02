Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della ventiduesima giornata

La ventiduesima giornata del girone A di Eccellenza per le compagini palermitane è stato un turno veramente amaro. La Don Carlo Misilmeri perde in maniera netta lo scontro diretto contro la capolista Canicattì che adesso è lontana dieci punti. Giornata storta anche per il Marineo che viene battuto a domicilio da una Pro Favara sempre più in rampa di lancio: i biancorossi si ritrovano adesso a ridosso della zona play-out.

In bassa classifica Monreale perde contro Enna dopo essere stata sul 2-0: nessuna delle concorrenti però è riuscita a fare risultato, compreso il Cus sconfitto ieri dalla Mazarese. L'unica a sorridere è la Parmonval che vince in rimonta a Castellammare, salutando definitivamente la bassa classifica e facendo un salto importante in avanti. Qui sotto la panoramica completa.

Cus Palermo-Mazarese 0-3 (giocata ieri)

Casteltermini-Akragas 0-3

Dolce Onorio Marsala-Nissa 2-4

Don Carlo Misilmeri-Canicattì 0-4

Mazara-Unitas Sciacca 2-1

Monreale-Enna 2-3

Pro Favara-Oratorio San Ciro e Giorgio 1-0

La classifica

Canicattì 54; Misilmeri 44; Akragas 43; Pro Favara 41; Enna, Mazarese 37; Nissa 34; Parmonval, Castellammare 31; Sciacca, Marineo 30; Mazara 28; Casteltermini, Monreale 12; Marsala 11, Cus 8.