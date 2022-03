Eccellenza, i risultati e la classifica della ventiseiesima giornata

Si è da poco conclusa la ventiseiesima giornata del girone A di Eccellenza, un turno giocato solo parzialmente a causa di tre rinvii per Covid: due di questi riguardano le sfide casalinghe di Don Carlo Misilmeri e Monreale che avrebbero dovuto giocare i rispettivi scontri diretti contro Enna e Marsala. Le gare sono slittate a data da destinarsi.

Delle tre palermitane in campo l'unica a sorridere è Marineo, giunta alla terza vittoria in quattro partite contro il Casteltermini: i biancorossi si assestano così a centrogruppo, nemmeno troppo lontani dalla zona play-off. La Parmonval invece è costretta a cedere il passo alla Mazarese in una partita rocambolesca. Niente da fare anche per il Cus che si arrende ad uno Sciacca in costante ascesa perdendo tre a zero e vedendo così le proprie speranze di salvezza ridursi ulteriormente. Qui sotto la panoramica completa.

Cus Palermo-Unitas Sciacca 0-3

Canicattì-Akragas 1-1

Castellammare-Nissa (rinviata per Covid)

Casteltermini-Oratorio San Ciro e Giorgio 1-4

Don Carlo Misilmeri-Enna (rinviata per Covid)

Monreale-Dolce Onorio Marsala (rinviata per Covid)

Pro Favara-Mazara 0-3

Mazarese-Parmonval 4-2

La classifica

Canicattì 61 *; Akragas 53; Misilmeri 47*; Pro Favara 44, Mazarese 44*; Enna 43 *; Sciacca 42 ; Marineo 40, Nissa 37***;Parmonval, Castellammare 34*; Mazara 32*; Casteltermini *, Monreale** 12; Marsala 11 **, Cus 8.

*** tre partite in meno

** due partite in meno

* una partita in meno

