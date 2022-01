Eccellenza, i risultati e la classifica della sedicesima giornata

È ripartito oggi il girone A del campionato di Eccellenza Siciliana, competizione nella quale militano cinque compagini palermitane. Due di queste, Monreale e Cus avrebbero dovuto giocare lo scontro diretto per la salvezza oggi pomeriggio ma la partita (non senza polemiche) è stata rinviata a mercoledì a causa di un problema

Per il resto è stato un pomeriggio in chiaroscuro per le altre tre compagini. Chi può sorridere è la Parmonval che espugna il Palmintelli di Caltanissetta battendo per 2-0 la Nissa: un successo fondamentale che le consente di mettere una distanza tra le inseguitrici in zona play-out.

In alta classifica passo falso per il Marineo che perde lo scontro diretto per i play-off contro la Mazarese. Stessa identica sorte per la squadra del presidente Cottone che al Nino Vaccara contro il Mazara Calcio non va oltre il pari: la vetta della classifica occupata dal Canicattì adesso dista cinque lunghezze. Qui sotto la panoramica completa con risultati e classifica.

I risultati della sedicesima giornata del girone A di Eccellenza

Casteltermini-Castellammare 0-1

Dolce Onorio Marsala-Canicattì 1-4

Mazara-Don Carlo Misilmeri 1-1

Monreale-Cus Palermo (rinviata)

Oratorio San Ciro e Giorgio-Mazarese 0-1

Pro Favara-Enna (rinviata)

Nissa-Parmonval 0-2

Sciacca-Akragas 1-0

La classifica

Canicattì 35; Misilmeri 31; Akragas 30; Nissa 28; Mazarese, Marineo, Castellammare* 26; Enna**, Pro Favara 24*; Mazara 23; Sciacca 22; Parmonval 19; Casteltermini 12; Monreale 9*; Marsala 6; Cus* 5.

* una partita in meno

** due partite in meno