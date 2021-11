Eccellenza Girone A: risultati e classifica dopo l'undicesima giornata

Si è conclusa l'undicesima giornata del girone A di Eccellenza, turno in cui nessuna delle compagini palermitane in campo ha perso la sua partita. In alta classifica colpaccio del Misilmeri, che riesce ad espugnare il Gaeta battendo di misura l'Enna grazie ad un gol pazzesco di Lucera; vittoria anche per Marineo che torna al successo vincendo in casa contro Casteltermini: entrambe agganciano la Mazarese a quota 20 portandosi in zona play-off.

In zona calda dopo la vittoria di ieri della Parmonval. Il Cus Palermo va vicino all'impresa di espugnare il Gurrera venendo raggiunto dallo Sciacca solamente nella ripresa; conquista un punto anche il Monreale per quanto si tratti di un pareggio amaro essendo maturato negli ultimi minuti dopo una partita condotta in vantaggio. Le tre compagini palermitane restano in zona play-off ma muovono la loro classifica. Ecco qui la panoramica completa della giornata.

I risultati

Parmonval-Mazarese 2-1 (giocata ieri)

Akragas-Canicattì 2-0

Dolce Onorio Marsala-Monreale 1-1

Enna-Don Carlo Misilmeri 1-2

Nissa-Castellammare 1-0

Unitas Sciacca - Cus Palermo 1-1

Mazara-Pro Favara 0-2

Oratorio San Ciro e Giorgio-Casteltermini 2-1

La classifica

Nissa, Akragas, Canicattì 23; Mazarese, Misilmeri, Marineo 20; Sciacca 17, Enna**, Castellammare*, Pro Favara 16; Mazara 13; Parmonval 10; Monreale 8; Cus, Casteltermini 5; Marsala 3.

*una partita in meno

** due partite in meno

