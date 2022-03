Eccellenza, risultati e classifica dopo la venticinquesima giornata

La venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza girone A, iniziata ieri con la sconfitta della Parmonval contro la corazzata Canicattì. si è rivelata nel complesso più amara che dolce per le squadre palermitane. La Don Carlo Misilmeri ha perso lo scontro diretto per il secondo posto contro l'Akragas confermando la sostanziale involuzione dell'ultimo periodo. In coda il Cus al Gaeta si arrende di misura mentre il Monreale perde il derby contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, unica squadra del palermitano che oggi può sorridere. Qui sotto la panoramica completa.

Akragas-Don Carlo Misilmeri 1-0

Dolce Onorio Marsala-Mazara (rinviata per Covid)

Enna-Cus Palermo 1-0

Nissa-Casteltermini (rinviata per Covid)

Oratorio San Ciro e Giorgio-Monreale 3-1

Mazarese-Pro Favara 0-0

Unitas Sciacca-Castellammare 2-1

La classifica

Canicattì 60 *; Akragas 52; Misilmeri 47; Pro Favara 44; Enna 43; Mazarese 41*, Sciacca 39; Marineo, Nissa 37**;Parmonval, Castellammare 34; Mazara*29; Casteltermini *, Monreale* 12; Marsala 11 *, Cus 8.

* una partita in meno

** due partite in meno