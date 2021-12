Eccellenza Girone A: risultati e classifica della quindicesima giornata

Si è conclusa la quindicesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza, ultimo turno di un girone d'andata che però non è ancora concluso viste le diverse partite da recuperare, che riguardano anche le compagini palermitane. Per queste squadre il turno di oggi è stato agrodolce. Sorride la Don Carlo Misilmeri, giunta al suo ottavo risultato utile consecutivo grazie alla vittoria contro il Dolce Onorio Marsala: un successo che vale l'aggancio provvisorio alla vetta della classifica e che comunque conferma le ambizioni della società biancorossa. Dopo l'impresa di mercoledì in Coppa Italia si ferma invece Marineo, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato: la squadra di mister Tumminia ha infatti perso di misura lo scontro diretto contro Canicattì, lanciato sempre più verso la vetta.

In bassa classifica, Monreale e Parmonval (entrambe con una partita da recuperare contro l'Enna) ottengono due buoni pareggi: i biancazzurri di mister Bennardo fermano in casa il Castellammare; la squadra di Mondello riesce a strappare un punto dal Gurrera contro lo Sciacca. Sconfitto invece il Cus Palermo, che chiude il suo girone d'andata senza vittorie all'attivo, contro il Mazara di mister Domenicali. Qui sotto la panoramica completa con risultati e classifica:

I risultati della quindicesima giornata

Enna-Akragas 1-0

Monreale-Castellammare 0-0

Nissa-Mazarese 1-1

Pro Favara-Casteltermini 0-0

Unitas Sciacca-Parmonval 2-2

Dolce Onorio Marsala-Don Carlo Misilmeri 0-1

Mazara-Cus Palermo 1-0

Oratorio San Ciro e Giorgio-Canicattì 0-1

La classifica

Akragas, Don Carlo Misilmeri 30; Canicattì**29; Nissa*28; Marineo 26; Pro Favara 24; Castellammare*, Mazarese* 23; Mazara 22; Enna*****, Sciacca 19; Casteltermini 12; Parmonval*11, Monreale* 9, Marsala 6; Cus 5.