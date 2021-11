Eccellenza Girone A: risultati e classifica dopo la decima giornata

Si è appena conclusa la decima giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Il risultato del giorno arriva nel derby palermitano tra Monreale e Marineo che vede la prima vittoria dei padroni di casa in questa stagione. Pareggia invece per 1-1 la Don Carlo Misilmeri che nello scontro diretto contro l'Akragas. Sconfitte invece per la Parmonval che a Canicattì cede il passo alla capolista e per il Cus, sconfitto ieri in casa contro l'Enna. Qui sotto i risultati del turno:

Cus-Enna 0-3 (giocata ieri)

Casteltermini-Nissa 0-4:

Monreale-Marineo 1-0:

Pro Favara-Mazarese 0-1:

Canicattì-Parmonval 3-0:

Castellammare-Sciacca 1-2:

Misilmeri-Akragas 1-1:

Mazara-Marsala 2-1:

La classifica

Canicattì 23, Nissa, Akragas, Mazarese 20; Don Carlo Misilmeri, Oratorio San Ciro e Giorgio 17; Sciacca, Enna** , Castellammare*16, Pro Favara, Mazara 13; Parmonval, Monreale*7; Casteltermini 5, Cus 4, Dolce Onorio Marsala 2.

** due partite in meno

* una partita in meno