Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della diciannovesima giornata

Si è da poco conclusa la diciannovesima giornata del girone A di Eccellenza, un turno nel complesso amaro per le squadre palermitane. L'unica a sorridere è la Don Carlo Misilmeri che vince lo scontro d'alta classifica contro il Castellammare e tiene la scia del Canicattì capolista e vincente contro il Casteltermini: sale a dodici per i biancorossi la striscia di risultati utili consecutivi. In zona play-off Marineo resta attaccata al treno di testa dopo il pareggio contro l'Enna nello scontro diretto per il quinto posto.

Nessun acuto invece per le squadre di bassa classifica. Il Cus, sconfitto dalla Pro Favara resta ultimo ma il Monreale non ne approfitta venendo sconfitto fuori casa dalla Mazarese. La Parmonval, che ieri ha pareggiato contro il Mazara resta a distanza di sicurezza. Qui sotto la panoramica completa: