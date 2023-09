Da Totò Schillaci ad Aldo Baglio: al Ribolla tutti in campo contro la violenza sulle donne

Ieri sera, al centro sportivo Ribolla, è andata in scena una partita benefica per raccogliere fondi che verranno devoluti alla Onlus “Le Onde” di Palermo.Tutti in campo uniti contro la violenza sulle donne: un evento ideato da Sergio Fasullo, Giampiero Brillo, Totò Schillaci, Giuseppe Faraone e Miro Inzerillo. La manifestazione ha coinvolto tanti artisti palermitani, ex calciatori e giornalisti. Tre le squadre che si sono sfidate nel torneo di calcio a 11, oltre a partite di padel e calcio a 5.

Presente anche Salvo Ficarra, che ha effettuato il calcio d’inizio simbolico di una delle partite in programma. Schillaci è sceso in campo nella squadra mista di ex calciatori e artisti, insieme ad Aldo Baglio, I Sansoni e Lupetto,. Presenti, tra gli altri, gli ex giocatori rosanero Salvatore Aronica e Ciccio Galeoto.