Gioia per il Resuttana San Lorenzo dopo il successo col Raffadali, Chinnici: "Questa è la vittoria del gruppo"

C’è soddisfazione in casa Resuttana San Lorenzo dopo il successo per 4-1 nello scontro diretto contro il Raffadali al Giovanni Aloisio di Misilmeri che consente alla squadra nerorosa di mantenere la vetta della classifica e cancellare la sconfitta di domenica scorsa contro il Lascari.

Il tecnico del Resuttana Filippo Chinnici ha espresso le sue considerazioni in merito a un successo di capitale importanza: “Innanzitutto, volevo complimentarmi con i ragazzi - afferma a PalermoToday - per la grande presentazione contro un avversario molto forte che a detta di tutti e vista la rosa sarà sicuramente in lotta per un obiettivo importante. Noi oggi siamo stati molto determinati a portare a casa questi tre punti visto lo stop di domenica. Questa vittoria è la vittoria del gruppo, la vittoria di tutti, la vittoria che fa capire che lo stop di domenica è stato solamente un incidente di percorso dal quale noi tutti abbiamo tirato fuori anche qualcosa di positivo perché dalle sconfitte si impara. Adesso archiviato questo bel risultato -conclude - ci proiettiamo ad una settimana fondamentale per il nostro campionato”.

Giovenco: "Soddisfatto per la prestazione della squadra e per i due gol"

Mattatore assoluto del match è stato il terzino Gabriele Giovenco che ha trascinato la squadra al successo grazie ad una doppietta personale a coronamento di una prestazione d’altissimo livello. Il difensore nerorosa ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono molto contento della prestazione della squadra - afferma a PalermoToday - e sono felicissimo della doppietta. Non era facile reagire subito dopo il gol degli avversari che hanno segnato poco dopo la mia rete ma ci siamo concentrati e applicati per raggiungere l’obiettivo tre punti dopo la brutta sconfitta contro il Lascari nella partita precedente, che non ci stava. Alla fine, l’abbiamo portata a casa - conclude - sono felice di aver giocato bene e contribuito a questo successo della squadra e della società".