Il Resuttana batte il Modica 2-0 ma non basta: nerorosa eliminati dalla Coppa Italia di Promozione

Al Resuttana San Lorenzo più che un'impresa serviva un miracolo e in virtù di ciò i rimpianti possono essere pochi, se non per quei dieci minuti di "follia" nella gara d'andata, che hanno consentito al Modica di accumulare la dote necessaria per strappare l'accesso alla finale, divenuto definitivo dopo la gara di oggi. La squadra di Filippo Chinnici ha infatti vinto 2-0 ma ciò non è bastato in virtù del 5-0 subito all'andata: sfuma dunque il sogno della doppietta per il club palermitano.

A decidere la partita due dei grandi veterani della squadra: Alessandro Mezzapelle, che ha aperto le danze nella ripresa, e capitan Giampiero Clemente, che segna su punizione chiudendo così la sua stagione da mattatore assoluto mettendo a segno 32 reti tra campionato e coppa in barba alla carta di identità che dice che gli anni sono quasi 44.

Per il Resuttana si chiude così con una punta d'amaro una stagione che resta comunque memorabile: una promozione ottenuta dopo un campionato dominato e un percorso in Coppa che al netto della brutta battuta d'arresto della gara d'andata contro il Modica, resta comunque di tutto rispetto. Adesso per la giovane società palermitana è tempo di pensare alla prossima stagione, che la vedrà impegnata in Eccellenza, categoria nella quale il club del presidente Conte tutto vorrà essere fuorché comparsa.