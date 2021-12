Tris di colpi per il Resuttana San Lorenzo: presi dall'Eccellenza Mercanti, Saluto e Ferrara

Dopo una fase di osservazione, il Resuttana San Lorenzo, capolista del Girone A di Promozione ha messo a segno le prime operazioni di questo mercato invernale portando a casa tre innesti di spessore che vanno ad arricchire una rosa già estremamente competitiva che mira a vincere sia il campionato che la coppa di categoria. I nerorosa hanno infatti annunciato l'ingaggio di tre calciatori provenienti dall'Eccellenza: l'attaccante Antonio Mercanti, il fantasista Salvatore Saluto e il portiere Giuseppe Ferrara

Classe 1992, Mercanti (nella foto di copertina) arriva dal Cus Palermo in cui ha giocato per 4 stagioni, inframezzate dalle parentesi con la Don Carlo Misilmeri e il Caccamo. Punta con grande esperienza nelle categorie superiori, va a rinforzare il reparto della squadra di Filippo Chinnici.

Salvatore Saluto ha ventisei anni e arriva dal Monreale dove è stato uno dei titolari per gran parte della stagione. Dopo l'esperienza in D col Noto Saluto si è assestato in Eccellenza in cui oltre alla precedente esperienza, ha vestito le maglie di Dattilo, Castelbuono, Parmonval e Geraci.

Ferrara è stato preso in prestito dalla Don Carlo Misilmeri ed è un giovane estremo difensore classe 2003 formatosi nella Fortitudo Bagheria. I giocatori sono già a disposizione del mister Filippo Chinnici.