Promozione: il Resuttana San Lorenzo ne fa otto al Lascari-Cefalù nel derby palermitano

Finisce con un risultato clamoroso il derby di Promozione girone A tra la capolista Resuttana San Lorenzo e la Polisportiva Lascari-Cefalù. In una gara giocata a lunghi tratti sotto una pioggia battente e con un forte vento i nero-rosa si sono imposti con un perentorio 8-0 sulla quinta forza del campionato, un risultato francamente impronosticabile alla vigilia.

Per la squadra di mister Zappavigna, già priva di un giocatore fondamentale come Fazio, la partita è stata condizionata dall’infortunio di Sferruzza, capocannoniere del campionato, uscito dopo tredici minuti a causa di un infortunio alla caviglia dopo uno scontro di gioco, apparso purtroppo serio. Un episodio che probabilmente ha segnato psicologicamente gli ospiti a fronte di una capolista partita come suo solito a spron battuto.

A sbloccare la partita al 21’ ci ha pensato Giampiero Clemente, oggi come non mai in versione Pescatore di Perle: pregevole è la battuta al volo su corner calciato a rimorchio da Corsino. Da quel momento in poi i ragazzi di Chinnici hanno preso il largo. Al 30’ Clemente segna il raddoppio trasformando un rigore guadagnato da Corsino; quattro minuti dopo arriva il 3-0 firmato da Mercanti che brucia la difesa su un lancio lungo con uno scatto perentorio battendo Insenna e procurandosi un piccolo acciacco nell’occasione. Al 46’ un altro rigore, trasformato questa volta da Duro, porta il risultato sul 4-0.

Con gli ospiti ormai tramortiti il Resuttana prende ulteriormente il largo a inizio ripresa segnando subito il 5-0 con Alfano, che riceve palla in area e incrocia la conclusione battendo Insenna. Al 59’ Clemente porta il passivo sul 6-0 con un altro gol d’alta scuola, battendo Insenna con una parabola velenosa che gli consente di portare il pallone a casa e di diventare sempre più capocannoniere del campionato. Il 7-0 arriva due minuti dopo con Saluto che segna in area con un tiro nato da una precedente respinta di Insenna su una sua conclusione. È lo stesso Saluto che al 77’ segna l’8-0 involandosi in area e battendo il portiere giallorosso da posizione favorevole. Il Resuttana San Lorenzo in virtù di questo successo sale a quota 43 punti mandando un segnale di forza al campionato e in particolare al Casteldaccia secondo e impegnato domani contro la terza Raffadali. Per la Polisportiva Lascari-Cefalù arriva una sconfitta pesante, la terza consecutiva, che consente al Gangi di mettersi in scia di sorpasso.