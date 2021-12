Il Resuttana pronto al big-match contro Gangi, Conte: "Mi aspetto una partita dura ma non è ancora una gara decisiva"

Capolista del girone A di Promozione con 22 punti conquistati in 10 partite, il Resuttana San Lorenzo si appresta ad affrontare a Piano Stoppa lo scontro diretto con il Gangi, la più vicina delle inseguitrici, che è lì in scia ad una sola lunghezza di distanza. Il presidente del club nerorosa Gaetano Conte fa il punto della situazione in vista di una partita molto importante per la società palermitana.

Il numero 1 del Resuttana San Lorenzo parla in apertura di questa prima parte di stagione della squadra, che sta andando avanti anche in Coppa Italia: “Abbiamo rispettato quelle che sono le nostre intenzioni di disputare un campionato di vertice - afferma a PalermoToday -siamo in testa e ancora in lizza per la coppa: forse abbiamo lasciato qualche punto per strada ma non posso non essere soddisfatto per il nostro avvio”.

Conte spiega come la pressione di essere considerata da tutti come la favorita per il salto di categoria non sia in realtà un problema ma uno dei tanti input per fare bene: “Essere considerati i favoriti per noi è uno stimolo -spiega - ma ciò non toglie che i primi a darci gli stimoli siamo sempre noi da soli. Non abbiamo bisogno di partite importanti perché abbiamo costruito una squadra forte, non ci siamo mai voluti nascondere: abbiamo creato assieme al direttore una rosa per essere competitivi. Siamo consapevoli che questo sia uno stimolo per gli altri, perché chi ci gioca contro ci affronta facendo la partita della vita, come è giusto che sia. Per noi non è e non sarà mai un problema: lavoriamo tutti insieme per l’obiettivo, sappiamo come raggiungerlo e lo stiamo dimostrando. Questo campionato è un’Eccellenza-2 con avversari che giocano a calcio e tecnici preparati con staff organizzati che preparano bene le squadre e i giocatori. Il nostro stimolo resta sempre il futuro: abbiamo un obiettivo e lo vogliamo raggiungere, sapendo di dover giocare sempre al massimo ogni partita”.

Il presidente nerorosa spiega poi quali sono le strategie in vista del mercato: “Noi abbiamo l’obiettivo di vincere -dice -e per arrivarci siamo pronti a fare quel che è necessario. Siamo attenti sul mercato e pronti a intervenire ma intanto pensiamo alle ultime gare del girone d’andata e alla sfida di sabato che è troppo importante. La squadra sia chiaro è una squadra pronta ma se fosse necessario fare qualcosa con il nostro direttore Lo Bianco, grande conoscitore di queste categorie, non ci tireremo indietro”.

In chiusura Conte parla del match di sabato a Misilmeri contro i madoniti, che si disputerà a porte chiuse: “Sicuramente il Gangi è una rivale accreditata - conclude - lo sappiamo era chiaro sin dall’inizio. Mi aspetto un match veramente duro, con molta intensità, in cui si partirà a mille, con i ragazzi che daranno il 100% vista la posta in palio. Sarà una partita importante anche se non la definirei decisiva perché dobbiamo ancora finire il girone d’andata e la distanza tra le due squadre è di un punto: in ogni caso chi vince non va in fuga”.