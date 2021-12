Il Resuttana si impone nel big-match contro Gangi, Chinnici: "Abbiamo giocato bene rischiando poco"

È stata una giornata trionfale per il Resuttana San Lorenzo che nell’anticipo del girone A di Promozione si è imposto per 2-0 a Piano Stoppa nello scontro diretto per la vetta della classifica contro il Gangi, al termine di una partita combattuta nella quale i nerorosa hanno imposto un timbro chiaro alla gara già prima dell’espulsione severa comminata a Bevacqua, uno dei due episodi dubbi assieme al rigore negato pochi minuti dopo per un fallo duro su Giampiero Clemente. La squadra palermitana si conferma in vetta a quota 25 punti con tre lunghezze di vantaggio sulla Polisportiva Lascari-Cefalù, ora seconda.

Il tecnico della squadra Filippo Chinnici ha espresso soddisfazione per il risultato e l’atteggiamento messo in campo dai suoi ragazzi: “Gara tosta con un avversario importante -afferma il tecnico a PalermoToday- sin dall'inizio si è vista una netta supremazia del Resuttana che nei primi 15 minuti ha creato 3 palle gol neutralizzate dal portiere Fagone, poi abbiamo sbloccato la gara con una grande azione e siamo andati in vantaggio. Da lì abbiamo ancora di più alzato i ritmi e costretto gli avversari a rischiare qualche fallo di troppo: uno di questi ci ha dato la superiorità numerica, poi ci è stato negato un rigore che ha del clamoroso ma non ci siamo disuniti e abbiamo continuato il nostro calcio continuando a creare e concedendo nulla tranne su qualche palla inattiva. Secondo tempo sugli stessi piani, Resuttana compatto e cinico, non abbiamo perso una seconda palla e siamo andati sul doppio vantaggio. Potevamo chiudere prima la gara ma va benissimo così zero tiri subiti e vittoria più che meritata nonostante le grandi assenze vedi Lo Nigro e Costa. La squadra ha giocato bene rischiando zero e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Ci godiamo il successo e pensiamo già alla prossima che ci vedrà impegnati domenica fuori casa a Cammarata.

Lo Bianco: "Giocata una grande gara, felici per questa vittoria"

Anche il ds del club nerorosa Aurelio Lo Bianco ha espresso soddisfazione per il risultato: ““Oggi voglio fare i complimenti alla squadra -afferma a PalermoToday - perché ha fatto una grande gara, giocando con grande intensità arrivando sempre prima sulle seconde palle e penso che si sia visto. Oggi andiamo a più quattro ma è ancora troppo presto per sbiilanciarsi: siamo felicissimi di aver vinto contro una squadra attrezzata ma continuiamo per il nostro cammino. Le nostre ambizioni sono quelle e sono note a tutti: vogliamo arrivare all’Eccellenza e ce la metteremo tutta”