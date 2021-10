Il Resuttana San Lorenzo vince di misura contro Casteldaccia, Chinnici: "Partita combattuta, complimenti ai ragazzi"

Sesta vittoria in campionato per il Resuttana San Lorenzo che al Giovanni Aloisio di Misilmeri batte il Casteldaccia al termine di una partita tirata e ricca di emozioni conclusa sul risultato di 2-1. I nerorosa, oggi di biancovestiti, sono passati subito in vantaggio grazie alla conclusione dal limite di Giampiero Clemente al 4’ di gioco. Con il passare dei minuti il Casteldaccia si proietta in avanti alla ricerca del pareggio. Al 30’ Monti si guadagna un penalty dopo essere stato atterrato dal portiere Macaluso: l’estremo difensore nerorosa si riscatta neutralizzando il rigore di Megna, salendo successivamente in cattedra con altri interventi importanti.

Nella ripresa, con i granata, in realtà in tenuta nera, sbilanciati in avanti il Resuttana sigla la rete del raddoppio in contropiede grazie ad un altro tiro da fuori siglato dallo specialista Di Franco. Il raddoppio non riesce a stroncare il Casteldaccia che si getta in avanti per riaprire la partita, riuscendoci al 90’ con il gran gol di Lapi dalla distanza. Al 94’ i granata vanno a un passo dal pareggio con Ribaudo che da fuori area costringe Macaluso ad un’altra decisiva parata. In virtù di questo successo la squadra palermitana sale a quota 18 punti, confermando la sua leadership solitaria.

Il tecnico del Resuttana San Lorenzo Filippo Chinnici ha espresso le sue considerazioni sul match: “Oggi è sicuramente bella partita - afferma a PalermoToday - combattuta da entrambe le compagini: il risultato è stato comunque sicuramente meritato ma c’è bisogna riconoscere merito al Casteldaccia che oggi ha giocato la sua onesta partita. Abbiamo avuto la bravura di andare subito in vantaggio con Clemente: dopo il vantaggio c’è stata una fase di dominio assoluto in cui c'è stato negato un gol per fuorigioco molto dubbio: come sbagliamo noi d’altronde può sbagliare anche la terna arbitrale.

Dopo abbiamo avuto un rigore contro nettissimo: Macaluso è stato bravissimo a neutralizzare ma c’è il rammarico che l’occasione del nasce da un errore nostro in fase di possesso palla con un errore di comunicazione di cui Monti ha saputo approfittare. Nel secondo tempo ovviamente il Casteldaccia ha alzato il baricentro cosa che sapevamo avrebbe fatto: noi su ottime ripartenze potevamo andare anche sul 3 a 0 in una di queste occasioni è stato bravo Di Franco ad accompagnare l’azione e a siglare il 2 a 0. Subito dopo costa poteva chiuderla e sappiamo bene che quando le partite non le chiudi puoi rischiare sempre e così è stato abbiamo subito un gran gol dalla distanza che ha dato verve alla squadra ospite. Sicuramente bella partita in cui abbiamo meritato: faccio dunque i complimenti ai miei ragazzi”.