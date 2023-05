Resuttana San Lorenzo, lavori in corso per la prossima stagione: Farris e Clemente confermati

L’inizio della prossima stagione calcistica è ancora lontano ma il Resuttana San Lorenzo è già a lavoro per preparare al meglio il secondo campionato di Eccellenza.

I nerorosa hanno già ufficializzato le prime riconferme dirigenziali in vista della prossima stagione, dimostrando la voglia di voler ripartire da una base solida e con una buona progettualità nel tempo.

Come annunciato sui canali ufficiali del Resuttana San Lorenzo, si ripartirà da due figure di spicco del calcio dilettantistico e non: Giampiero Clemente sarà ancora il direttore sportivo, dopo una stagione a metà tra il rettangolo di gioco e la scrivania dirigenziale; Lorenzo Farris continuerà a svolgere il ruolo di club manager della squadra.

Esperienza e competenza in materia per due che conoscono bene anche il mondo dei professionisti. Per Giampiero Clemente, che vanta un passato da capitano di Perugia e Benevento, di cui risulta ancora il miglior marcatore della storia, si tratta del primo anno lontano dal terreno di gioco, in cerca della consacrazione nella nuova figura dirigenziale. Lorenzo Farris, invece, riparte proprio dal Resuttana San Lorenzo, nonostante le voci delle ultime settimane su un interessamento di una squadra professionistica nei suoi confronti.

Il dirigente, d’altronde, ha lavorato in carriera con squadre come Palermo, Torino e Milan, e rappresenta un profilo di prestigio all’interno del calcio dilettantistico. Confermato, data l'ottima stagione, anche l'allenatore Vincenzo Giannusa.

Nei prossimi giorni la società completerà il quadro dei riconfermati, per poi presentare i nuovi importanti innesti in vista del prossimo campionato di Eccellenza.